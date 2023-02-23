Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Ферстаппен стал лучшим с утра в 1-й день тестов Формулы-1 в Бахрейне. Пиастри — последний

Голландский пилот «Ред Булл»» Макс Ферстаппен показал лучший результат по итогам утренней части первого дня тестов Формулы-1 в Бахрейне. Второй результат продемонстрировал пилот «Феррари» Карлос Сайнс. Тройку сильнейших замкнул Александер Албон, представляющий «Уильямс».

Напомним, заезд прерывался красными флагами: через несколько минут после его начала болид пилота Фелипе Друговича, представляющего «Астон Мартин», остановился на трассе. Возобновились тесты после эвакуации авто.

Предсезонные тесты Формулы-1 в Бахрейне. Утренняя сессия:

1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») – 1.32,959 (71 круг).

2. Карлос Сайнс («Феррари») +0,294 (72).

3. Александер Албон («Уильямс») +0,712 (74).

4. Гуаньюй Чжоу («Альфа Ромео») +0,764 (67).

5. Джордж Расселл («Мерседес») +1,215 (69).

6. Нико Хюлькенберг («Хаас») +1,465 (51).

7. Фелипе Другович («Астон Мартин») +1,605 (40).

8. Юки Цунода («Альфа Таури») +1,712 (46).

9. Пьер Гасли («Альпин») +1,863 (60).

10. Оскар Пиастри («Макларен») +1,929 (52).