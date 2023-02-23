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Ферстаппен стал лучшим с утра в 1-й день тестов Формулы-1 в Бахрейне. Пиастри — последний

Ферстаппен стал лучшим с утра в 1-й день тестов Формулы-1 в Бахрейне. Пиастри — последний
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Голландский пилот «Ред Булл»» Макс Ферстаппен показал лучший результат по итогам утренней части первого дня тестов Формулы-1 в Бахрейне. Второй результат продемонстрировал пилот «Феррари» Карлос Сайнс. Тройку сильнейших замкнул Александер Албон, представляющий «Уильямс».

Напомним, заезд прерывался красными флагами: через несколько минут после его начала болид пилота Фелипе Друговича, представляющего «Астон Мартин», остановился на трассе. Возобновились тесты после эвакуации авто.

Предсезонные тесты Формулы-1 в Бахрейне. Утренняя сессия:

1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») – 1.32,959 (71 круг).
2. Карлос Сайнс («Феррари») +0,294 (72).
3. Александер Албон («Уильямс») +0,712 (74).
4. Гуаньюй Чжоу («Альфа Ромео») +0,764 (67).
5. Джордж Расселл («Мерседес») +1,215 (69).
6. Нико Хюлькенберг («Хаас») +1,465 (51).
7. Фелипе Другович («Астон Мартин») +1,605 (40).
8. Юки Цунода («Альфа Таури») +1,712 (46).
9. Пьер Гасли («Альпин») +1,863 (60).
10. Оскар Пиастри («Макларен») +1,929 (52).

Формула-1 2023. Зимние тесты, Сахир, Бахрейн
Тесты 23 февраля
23 февраля 2023, четверг. 10:00 МСК
Окончено
1
Макс Ферстаппен
Red Bull
1:32.959
2
Карлос Сайнс-младший
Scuderia Ferrari
+0.294
3
Александер Албон
Williams
+0.712
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