Ферстаппен стал лучшим с утра в 1-й день тестов Формулы-1 в Бахрейне. Пиастри — последний

Голландский пилот «Ред Булл»» Макс Ферстаппен показал лучший результат по итогам утренней части первого дня тестов Формулы-1 в Бахрейне. Второй результат продемонстрировал пилот «Феррари» Карлос Сайнс. Тройку сильнейших замкнул Александер Албон, представляющий «Уильямс».
Напомним, заезд прерывался красными флагами: через несколько минут после его начала болид пилота Фелипе Друговича, представляющего «Астон Мартин», остановился на трассе. Возобновились тесты после эвакуации авто.
Предсезонные тесты Формулы-1 в Бахрейне. Утренняя сессия:
1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») – 1.32,959 (71 круг).
2. Карлос Сайнс («Феррари») +0,294 (72).
3. Александер Албон («Уильямс») +0,712 (74).
4. Гуаньюй Чжоу («Альфа Ромео») +0,764 (67).
5. Джордж Расселл («Мерседес») +1,215 (69).
6. Нико Хюлькенберг («Хаас») +1,465 (51).
7. Фелипе Другович («Астон Мартин») +1,605 (40).
8. Юки Цунода («Альфа Таури») +1,712 (46).
9. Пьер Гасли («Альпин») +1,863 (60).
10. Оскар Пиастри («Макларен») +1,929 (52).
- 23 февраля 2023
-
14:25
-
14:18
-
13:59
-
13:22
-
13:16
-
12:44
-
12:13
-
12:00
-
11:22
-
11:17
-
11:07
-
10:15
-
09:38
-
09:00
-
00:47
-
00:39
- 22 февраля 2023
-
23:48
-
23:43
-
22:46
-
22:30
-
21:59
-
21:41
-
20:40
-
20:32
-
19:43
-
19:37
-
19:32
-
18:59
-
18:18
-
18:00
-
17:47
-
17:05
-
16:30
-
16:23
-
15:56