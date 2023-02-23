Ферстаппен стал лучшим в первый день тестов Формулы-1 в Бахрейне, Алонсо — второй

Голландский пилот «Ред Булл»» Макс Ферстаппен показал лучший результат по итогам первого дня тестов Формулы-1 в Бахрейне. Второй результат в активе пилота «Астон Мартин» Фернандо Алонсо, а третьим стал пилот «Феррари» Карлос Сайнс, показавший свой результат ещё в утренней сессии.

В отличие от утренней сессии, вечерняя прошла без особых инцидентов.

Всего в первый день тестов принимало участие 19 гонщиков — все, кроме гонщика «Ред Булл» Серхио Переса, который сядет за руль вечером 24 февраля и отработает весь день 25 февраля.