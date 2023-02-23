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Ферстаппен стал лучшим в первый день тестов Формулы-1 в Бахрейне, Алонсо — второй

Ферстаппен стал лучшим в первый день тестов Формулы-1 в Бахрейне, Алонсо — второй
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Голландский пилот «Ред Булл»» Макс Ферстаппен показал лучший результат по итогам первого дня тестов Формулы-1 в Бахрейне. Второй результат в активе пилота «Астон Мартин» Фернандо Алонсо, а третьим стал пилот «Феррари» Карлос Сайнс, показавший свой результат ещё в утренней сессии.

В отличие от утренней сессии, вечерняя прошла без особых инцидентов.

Всего в первый день тестов принимало участие 19 гонщиков — все, кроме гонщика «Ред Булл» Серхио Переса, который сядет за руль вечером 24 февраля и отработает весь день 25 февраля.

МестоПилотКомандаВремяКруги
1.Макс Ферстаппен«Ред Булл»1.32,837157
2.Фернандо Алонсо«Астон Мартин»+0,02960
3.Карлос Сайнс«Феррари»+0,41672
4.Шарль Леклер«Феррари»+0,43060
5.Ландо Норрис«Макларен»+0,62540
6.Льюис Хэмилтон«Мерседес»+0,67180
7.Александер Албон«Уильямс»+0,83474
8.Гуаньюй Чжоу«Альфа Ромео»+0,88667
9.Джордж Расселл«Мерседес»+1,33769
10.Логан Сарджент«Уильямс»+1,48775
11.Нико Хюлькенберг«Хаас»+1,58751
12.Валттери Боттас«Альфа Ромео»+1,72171
13.Ник де Врис«Альфа Таури»+1,72283
14.Фелипе Другович«Астон Мартин»+1,72740
15.Юки Цунода«Альфа Таури»+1,83446
16.Пьер Гасли«Альпин»+1,98560
17.Эстебан Окон«Альпин»+2,03452
18.Оскар Пиастри«Макларен»+2,05152
19.Кевин Магнуссен«Хаас»+2,25054
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