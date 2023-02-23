Ферстаппен стал лучшим в первый день тестов Формулы-1 в Бахрейне, Алонсо — второй
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Голландский пилот «Ред Булл»» Макс Ферстаппен показал лучший результат по итогам первого дня тестов Формулы-1 в Бахрейне. Второй результат в активе пилота «Астон Мартин» Фернандо Алонсо, а третьим стал пилот «Феррари» Карлос Сайнс, показавший свой результат ещё в утренней сессии.
В отличие от утренней сессии, вечерняя прошла без особых инцидентов.
Всего в первый день тестов принимало участие 19 гонщиков — все, кроме гонщика «Ред Булл» Серхио Переса, который сядет за руль вечером 24 февраля и отработает весь день 25 февраля.
|Место
|Пилот
|Команда
|Время
|Круги
|1.
|Макс Ферстаппен
|«Ред Булл»
|1.32,837
|157
|2.
|Фернандо Алонсо
|«Астон Мартин»
|+0,029
|60
|3.
|Карлос Сайнс
|«Феррари»
|+0,416
|72
|4.
|Шарль Леклер
|«Феррари»
|+0,430
|60
|5.
|Ландо Норрис
|«Макларен»
|+0,625
|40
|6.
|Льюис Хэмилтон
|«Мерседес»
|+0,671
|80
|7.
|Александер Албон
|«Уильямс»
|+0,834
|74
|8.
|Гуаньюй Чжоу
|«Альфа Ромео»
|+0,886
|67
|9.
|Джордж Расселл
|«Мерседес»
|+1,337
|69
|10.
|Логан Сарджент
|«Уильямс»
|+1,487
|75
|11.
|Нико Хюлькенберг
|«Хаас»
|+1,587
|51
|12.
|Валттери Боттас
|«Альфа Ромео»
|+1,721
|71
|13.
|Ник де Врис
|«Альфа Таури»
|+1,722
|83
|14.
|Фелипе Другович
|«Астон Мартин»
|+1,727
|40
|15.
|Юки Цунода
|«Альфа Таури»
|+1,834
|46
|16.
|Пьер Гасли
|«Альпин»
|+1,985
|60
|17.
|Эстебан Окон
|«Альпин»
|+2,034
|52
|18.
|Оскар Пиастри
|«Макларен»
|+2,051
|52
|19.
|Кевин Магнуссен
|«Хаас»
|+2,250
|54
Комментарии
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