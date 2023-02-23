«Это лишнее. Говорю от лица всех пилотов». Боттас — о запрете на политические высказывания
Поделиться
Финский пилот «Альфа Ромео» Валттери Боттас высказался по поводу запрета ФИА на политические высказывания среди пилотов Формулы-1.
«Я видел пояснения. Конечно, есть вещи, которые, по крайней мере, прояснили, но я всё равно считаю, что это лишнее, и я думаю, что говорю от имени всех гонщиков.
Пока у нас не было собрания Ассоциации гонщиков Гран-при, но, надеюсь, скоро мы все обсудим», — приводит слова Боттаса Autosport.
Напомним, в сезоне-2022 Формулы-1 «Альфа Ромео» заняла шестое место в Кубке конструкторов, набрав 55 очков. Трофей достался австрийской команде «Ред Булл», которая набрала 759 очков.
Боттас показал дизайн шлема на тесты Ф-1 в Бахрейне:
Комментарии
- 23 февраля 2023
-
21:23
-
21:18
-
20:54
-
20:49
-
20:30
-
19:32
-
19:03
-
18:42
-
18:35
-
18:11
-
17:40
-
17:32
-
16:41
-
16:12
-
15:33
-
15:27
-
14:59
-
14:51
-
14:25
-
14:18
-
13:59
-
13:22
-
13:16
-
12:44
-
12:13
-
12:00
-
11:22
-
11:17
-
11:07
-
10:15
-
09:38
-
09:00
-
00:47
-
00:39
- 22 февраля 2023
-
23:48
Партнерский контент