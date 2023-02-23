«Это лишнее. Говорю от лица всех пилотов». Боттас — о запрете на политические высказывания

Финский пилот «Альфа Ромео» Валттери Боттас высказался по поводу запрета ФИА на политические высказывания среди пилотов Формулы-1.

«Я видел пояснения. Конечно, есть вещи, которые, по крайней мере, прояснили, но я всё равно считаю, что это лишнее, и я думаю, что говорю от имени всех гонщиков.

Пока у нас не было собрания Ассоциации гонщиков Гран-при, но, надеюсь, скоро мы все обсудим», — приводит слова Боттаса Autosport.

Напомним, в сезоне-2022 Формулы-1 «Альфа Ромео» заняла шестое место в Кубке конструкторов, набрав 55 очков. Трофей достался австрийской команде «Ред Булл», которая набрала 759 очков.

Боттас показал дизайн шлема на тесты Ф-1 в Бахрейне: