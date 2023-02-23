Алонсо прокомментировал второй результат в первый день тестов Формулы-1 в Бахрейне

Пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо прокомментировал итоги первого дня предсезонных тестов Формулы-1 в Бахрейне, который он закончил на второй позиции.

«Я очень доволен первым днём тестов в Бахрейне за рулём новой машины. Несмотря на небольшие проблемы, которые удалось решить, суммарно мы проехали 100 кругов, что можно считать сильным началом первого дня.

Команда продолжает экспериментировать со многими вещами, так что каждый круг крайне важен, с каждым выездом на трассу мы узнаём что-то новое. Первые круги всегда интригует, так что я рад быть частью этой зимней подготовки. Мы используем информацию, собранную сегодня, чтобы оптимизировать работу завтра", — приводит слова Фернандо Алонсо пресс-служба команды.