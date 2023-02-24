«Я бы предпочёл сломать кость, нежели повредить сухожилие». Магнуссен — о травмах Стролла

Пилот «Хааса» Кевин Магнуссен высказался о травме Лэнса Стролла, представляющего «Астон Мартин». Напомним, Стролл пропускает предсезонные тесты из-за повреждения запястья. По слухам, у него перелом обеих рук. Магнуссен же перед стартом сезона перенёс операцию по удалению кисты, из-за которой пропустил гонку «24 часа Дайтоны».
«Мне пришлось поработать, чтобы вновь поднимать тяжести. Я не мог ничего этого делать на протяжении месяца. Но это нормально, ситуация могла быть и хуже. Я вернулся за руль болида Формулы-1 всего через месяц после операции, у меня не возникло никаких проблем. Но у меня не было переломов, повреждений сухожилий и прочего. Мне просто разрезали кожу и удалили кисту.
Здесь же иная ситуация. Однако, если речь идёт именно о переломе, восстановиться можно тоже очень быстро. Я бы предпочёл сломать кость, нежели повредить сухожилие. При переломе можно просто вставить штырь и ехать», — приводит слова Кевина Магнуссена SpeedCafe.
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