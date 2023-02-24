Фабрега привёл актуальную информацию о шансах Стролла принять участие в ГП Бахрейна
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Известный испанский журналист Альберт Фабрега поделился последними сведениями о травмированном канадском пилоте «Астон Мартин» Лэнсе Стролле.
«Согласно многочисленным слухам в паддоке, Стролл не будет готов к участию в гонке Гран-при Бахрейна», — написал Фабрега у себя в социальных сетях.
Напомним, Стролл получил травму во время предсезонной подготовки. Канадский гонщик попал в велосипедную аварию и повредил руку. Сообщалось, что он сломал оба запястья. Во время предсезонных тестов в Бахрейне его заменяет Фелипе Другович. Тесты начались 23 февраля и будут продолжаться до 25 февраля.
Первый Гран-при 2023 года запланирован на 3–5 марта. Пройдёт он, как и предсезонные тесты, в Бахрейне.
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