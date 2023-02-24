Обнародована полная версия жёсткого спора Хорнера и Вольфа в 2022 году

С выходом нового сезона Drive to Survive, который состоялся сегодня, 24 февраля, появилась возможность подробно рассмотреть моменты, о которых ранее сообщали СМИ, в частности — спор между руководителем «Ред Булл» Кристианом Хорнером и боссом «Мерседеса» Тото Вольфом на собрании руководителей команд перед Гран-при Канады.

«Чемпионат» представляет вашему вниманию распечатку этого разговора под камерами Netflix:

Тото Вольф: Я слышу много болтовни насчёт дельфинирования. Распускание слухов в СМИ, электронные письма. Я скажу, что вы все играете в опасную игру. Если машина окажется в стене из-за излишней жёсткости подвески, или если её зад снесёт, то вы в дерьме и я вам не дам спуска. Потому что мы убираем…

Кристиан Хорнер: Тото…

Тото Вольф: Подожди секунду, я говорю.

Кристиан Хорнер: Мы на камеру играем, или как. Думаю, лучше было бы без камер.

Тото Вольф: Нет, мне плевать. Если для вас это просто игры с производительностью, то вы очень и очень ошибаетесь.

Маттиа Бинотто: Безопасность — это ответственность всей команды. Тормозные системы, подвеска.

Тото Вольф: Каждый из вас сделал что-то, чтобы ограничить эту проблему. Поздравляю!

Кристиан Хорнер: Тото, это у тебя проблемы. Так поменяй свою грёбаную машину!

Тото Вольф: Так ты и меняй, потому что Чеко сказал, что ваша машина хреновая.

Кристиан Хорнер: Вовсе нет, спроси у моих пилотов.

Тото Вольф: Есть запись слов Чеко.

Кристиан Хорнер: Давай позовём его.

Тото Вольф: У меня есть запись его слов, я её распечатал.

После этого Стефано Доменикали закончил собрание, отметив, что ФИА и Ф-1 обсудят этот вопрос, а когда руководители команд расходились, не обошлось без язвительной шутки со стороны босса «Хааса» Гюнтер Штайнера: «Пора идти дельфинировать».