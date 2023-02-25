«Уильямс» лишился ещё одного ведущего сотрудника

Британская команда Формулы-1 «Уильямс» прекратила сотрудничество с главой отдела аэродинамики Дэвидом Уитером. Об этом сообщает The Race.

Напомним, во время вчерашних предсезонных тестов Формулы-1 в Бахрейне пилот Уильямса» Логан Сарджент показал второй лучший результат. Испанский пилот «Феррари»» Карлос Сайнс показал лучший результат по итогам утренней части второго дня. Сегодня, 25 февраля, проходит третий и финальный день предсезонных тестов.

Онлайн-трансляция третьего дня тестов Формулы-1 в Бахрейне.

Состав участников третьего дня тестов:

Серхио Перес (Red Bull)

Шарль Леклер (Ferrari) — до обеда

Карлос Сайнс (Ferrari) — после обеда

Джордж Расселл (Mercedes AMG F1) — до обеда

Льюис Хэмилтон (Mercedes AMG F1) — после обеда

Пьер Гасли (Alpine) — до обеда

Эстебан Окон (Alpine) — после обеда

Оскар Пиастри (McLaren) — до обеда

Ландо Норрис (McLaren) — после обеда

Валттери Боттас (Alfa Romeo)

Фелипе Другович (Aston Martin) — до обеда

Фернандо Алонсо (Aston Martin) — после обеда

Нико Хюлькенберг (Haas) — до обеда

Кевин Магнуссен (Haas) — после обеда

Ник де Врис (Scuderia Alpha Tauri) — до обеда

Юки Цунода (Scuderia Alpha Tauri) — после обеда

Александер Албон (Williams).