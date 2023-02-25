Перес стал лучшим в заключительный день тестов Формулы-1 в Бахрейне, Хэмилтон — второй
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Мексиканский гонщик «Ред Булл» Серхио Перес показал лучший результат по итогам третьего и заключительного дня тестов Формулы-1 в Бахрейне. Перес проехал свой круг на мягком комплекте шин — С4. Второй результат в активе пилота «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона (С5), а третьим стал пилот «Альфа Ромео» Валттери Боттас.
Всего во второй день тестов принимали участие 17 гонщиков — день пропускали Макс Ферстаппен, Гуаньюй Чжоу и Логан Сарджент.
Результаты третьего дня предсезонных тестов Формулы-1 в Бахрейне
|Место
|Пилот
|Команда
|Время
|Круги
|Шины
|1.
|Серхио Перес
|1.30,305
|133
|С4
|2.
|Льюис Хэмилтон
|+0,359
|65
|С5
|3.
|Валттери Боттас
|+0,522
|131
|С5
|4.
|Шарль Леклер
|+0,719
|67
|С4
|5.
|Карлос Сайнс
|+0,731
|76
|С4
|6.
|Юки Цунода
|+0,956
|79
|С4
|7.
|Кевин Магнуссен
|+1,076
|95
|С4
|8.
|Джордж Расселл
|+1,137
|83
|С5
|9.
|Фернандо Алонсо
|+1,145
|80
|С4
|10.
|Фелипе Другович
|+1,770
|77
|С5
|11.
|Ландо Норрис
|+1,855
|37
|С3
|12.
|Пьер Гасли
|+2,457
|56
|С3
|13.
|Александер Албон
|+2,488
|136
|С5
|14.
|Эстебан Окон
|+2,952
|76
|С3
|15.
|Нико Хюлькенберг
|+3,024
|77
|С3
|16.
|Оскар Пиастри
|+3,350
|44
|С3
|17.
|Ник де Врис
|+7,939
|87
|С3
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