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Перес стал лучшим в заключительный день тестов Формулы-1 в Бахрейне, Хэмилтон — второй

Перес стал лучшим в заключительный день тестов Формулы-1 в Бахрейне, Хэмилтон — второй
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Мексиканский гонщик «Ред Булл» Серхио Перес показал лучший результат по итогам третьего и заключительного дня тестов Формулы-1 в Бахрейне. Перес проехал свой круг на мягком комплекте шин — С4. Второй результат в активе пилота «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона (С5), а третьим стал пилот «Альфа Ромео» Валттери Боттас.

Всего во второй день тестов принимали участие 17 гонщиков — день пропускали Макс Ферстаппен, Гуаньюй Чжоу и Логан Сарджент.

Результаты третьего дня предсезонных тестов Формулы-1 в Бахрейне

МестоПилотКомандаВремяКругиШины
1.Серхио Перес1.30,305133С4
2.Льюис Хэмилтон+0,35965С5
3.Валттери Боттас+0,522131С5
4.Шарль Леклер+0,71967С4
5.Карлос Сайнс+0,73176С4
6.Юки Цунода+0,95679С4
7.Кевин Магнуссен+1,07695С4
8.Джордж Расселл+1,13783С5
9.Фернандо Алонсо+1,14580С4
10.Фелипе Другович+1,77077С5
11.Ландо Норрис+1,85537С3
12.Пьер Гасли+2,45756С3
13.Александер Албон+2,488136С5
14.Эстебан Окон+2,95276С3
15.Нико Хюлькенберг+3,02477С3
16.Оскар Пиастри+3,35044С3
17.Ник де Врис+7,93987С3
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