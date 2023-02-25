Перес стал лучшим в заключительный день тестов Формулы-1 в Бахрейне, Хэмилтон — второй

Мексиканский гонщик «Ред Булл» Серхио Перес показал лучший результат по итогам третьего и заключительного дня тестов Формулы-1 в Бахрейне. Перес проехал свой круг на мягком комплекте шин — С4. Второй результат в активе пилота «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона (С5), а третьим стал пилот «Альфа Ромео» Валттери Боттас.

Всего во второй день тестов принимали участие 17 гонщиков — день пропускали Макс Ферстаппен, Гуаньюй Чжоу и Логан Сарджент.

Результаты третьего дня предсезонных тестов Формулы-1 в Бахрейне