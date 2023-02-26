Экс-гонщик IndyCar ответил пилотам Формулы-1, выступающим против запрета термочехлов

Бывший гонщик IndyCar, ныне телевизионный эксперт Джеймс Хинчклифф отреагировал на поступившее предложение по поводу отмены термочехлов в Формуле-1.
«Поражён мнением некоторых гонщиков Формулы-1 относительно их отказа от термочехлов, обеспечивающих, в свою очередь, лучшие гонки, подчёркивающих навыки вождения на холодных шинах и экономящих кучу денег. Аргумент, что это опасно, был опровергнут во многих других дисциплинах, где используются четыре колёса.
И недавние заявления о том, что нужно расходовать больше топлива для нагрева шин, являются неточными. Холодные шины подразумевают меньшее использование дроссельной заслонки или большее время для прохождения круга, что означает меньший расход топлива», – написал Хинчклифф в соцсетях.
Отметим, что в большинстве других чемпионатах термочехлы находятся под запретом, включая IndyCar, где в своё время выступал Хинчклифф.
Напомним, после Гран-при Великобритании 2023 года руководители Формулы-1 проведут встречу с представителями команд и пилотами по поводу отмены термочехлов.
Ранее пилот «Мерседеса», семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон, раскритиковал предложение об отмене.
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