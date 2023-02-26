Штайнер: у «Хааса» хороший прогресс по сравнению с прошлым сезоном
Поделиться
Руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер подвёл итоги предсезонных тестов Формулы-1 в Бахрейне, отметив, что американский гоночный коллектив прибавил по сравнению с прошлым годом.
«Очень хороший финальный день. Прошли больше 170 кругов без проблем, проехали почти два Гран-при и выполнили довольно обширную программу. В целом тесты прошли гладко, если сравнивать с прошлыми сезонами. Мы здорово справились и были полностью готовыми к тестам. У команды хороший прогресс по сравнению с прошлым сезоном. Посмотрим, где мы окажется в гонке, но сейчас я уверен, что «Хаас» в середине пелотона», — приводит слова Штайнера пресс-служба «Хааса».
В новом сезоне за «Хаас» будут выступать Кевин Магнуссен и Нико Хюлькенберг.
Комментарии
- 26 февраля 2023
-
15:27
-
15:18
-
14:31
-
13:50
-
13:44
-
12:51
-
12:49
-
11:56
-
11:12
-
10:55
-
10:36
-
10:27
-
09:50
-
01:01
-
00:56
-
00:52
-
00:04
- 25 февраля 2023
-
23:57
-
23:43
-
22:57
-
22:53
-
22:03
-
21:55
-
21:49
-
20:53
-
20:48
-
19:50
-
19:29
-
19:21
-
18:46
-
18:39
-
17:52
-
17:36
-
16:55
-
16:34
Партнерский контент