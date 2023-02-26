Штайнер: у «Хааса» хороший прогресс по сравнению с прошлым сезоном

Руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер подвёл итоги предсезонных тестов Формулы-1 в Бахрейне, отметив, что американский гоночный коллектив прибавил по сравнению с прошлым годом.

«Очень хороший финальный день. Прошли больше 170 кругов без проблем, проехали почти два Гран-при и выполнили довольно обширную программу. В целом тесты прошли гладко, если сравнивать с прошлыми сезонами. Мы здорово справились и были полностью готовыми к тестам. У команды хороший прогресс по сравнению с прошлым сезоном. Посмотрим, где мы окажется в гонке, но сейчас я уверен, что «Хаас» в середине пелотона», — приводит слова Штайнера пресс-служба «Хааса».

В новом сезоне за «Хаас» будут выступать Кевин Магнуссен и Нико Хюлькенберг.