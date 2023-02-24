«Хватит с меня русских». Показана реакция Штайнера на вопросы о Мазепине

С выходом нового сезона Drive to Survive, который состоялся сегодня, 24 февраля, появилась возможность подробно узнать о закулисной части минувшего сезона Формулы-1.
В частности, в первой серии пятого сезона затрагивается тема расторжения контракта команды «Хаас» с российским гонщиком Никитой Мазепиным и спонсором из России — компанией «Уралкалий».
Так, в серию вошло интервью Гюнтера Штайнера западным журналистам, в котором он ответил, что Никита является жертвой обстоятельств, а также реакция Штайнера на большое количество вопросов о Никите и «Уралкалии».
«Мне всё это не нужно, вот дерьмо. Хватит с меня русских, никаких больше русских, пока я живу на этой планете», — заявил Штайнер в разговоре с одним из сотрудников «Хааса» после очередного интервью.
Напомним, во время предсезонных тестов «Хаас» расторг контракт с Мазепиным и «Уралкалием», а место Никиты в команде занял датский гонщик Кевин Магнуссен.
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