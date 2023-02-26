«Он на 10 лет моложе и тихо себя ведёт». Норрис — об отличиях Пиастри и Риккардо

Пилот «Макларена» британец Ландо Норрис высказался об отличиях новичка команды, австралийца Оскара Пиастри, от своего предыдущего напарника Даниэля Риккардо.

«Оскар на 10 или 11 лет моложе, и он тихо себя ведёт. Мне кажется, что на данный момент он в некотором роде противоположность Даниэля. Это его первый год в Формуле-1, на него оказывается большое давление.

Для него наступил важный момент… Такое ощущение, будто я ветеран, который находится уже на пятом году обучения. Но так или иначе, а он с нетерпением ожидает своего дебюта. Он проделал хорошую работу для команды и проехал несколько неплохих кругов», – приводит слова Норриса издание Racingnews365.

Новость по теме Фото: Пиастри показал свой первый шлем в Формуле-1

Мощный скандал в Ф-1: гонщик сбегает от вырастившей его команды