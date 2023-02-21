Фото: Пиастри показал свой первый шлем в Формуле-1

Пилот «Макларена», австралиец Оскар Пиастри представил дизайн шлема для своего дебютного чемпионата Формулы-1. Изделие получило тёмно-синюю расцветку с жёлтыми и оранжевыми вставками, а также украсилось национальными флагами Австралии.

«Новый шлем для 2023 года», – написал пилот в социальных сетях.

Фото: из личного архива Оскара Пиастри

Фото: из личного архива Оскара Пиастри

Фото: из личного архива Оскара Пиастри

Напомним, в минувшем сезоне Пиастри оказался в центре скандала. После того как в «Альпин» объявили, что в следующем сезоне австралиец будет выступать за них, он заявил, что желает выступать за «Макларен», а пресс-релиз был выпущен без его согласия. Между командами возник спор. Позже в ФИА решили позволить Оскару выступать за «Макларен».

Ранее свой шлем на сезон-2023 показа напарник Пиастри, британец Ландо Норрис.

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