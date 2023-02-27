Заменявший Стролла на тестах Ф-1 Другович высказался о новом болиде «Астон Мартин»

Бразильский гонщик, чемпион Формулы-2 сезона-2022 Фелипе Другович высказался о новом болиде «Астон Мартин» AMR23. Его он пилотировал во время недавних предсезонных тестов Формулы-1, заменяя травмированного канадца Лэнса Стролла. Пока неизвестно, сможет ли Стролл принять участие на Гран-при Бахрейна, который состоится с 3 по 5 марта.
«AMR23 работает очень здорово. Пилотировать действительно приятно – лучше, чем в прошлом году. Сейчас меньше подпрыгиваний. Остаётся только подождать, чтобы увидеть наш уровень по сравнению с другими командами. Во время тестов трудно понять, что предпринимают конкуренты. В любом случае AMR23 кажется большим шагом вперёд», — приводит слова Друговича пресс-служба «Астон Мартин».
«Астон Мартин» показал первый выезд нового болида на трассу:
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