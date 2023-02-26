В «Астон Мартин» заявили, что Стролла может заменить только Другович

В британской команде Формулы-1 «Астон Мартин» официально высказались о том, кто должен выступить на первом Гран-при нового сезона.
«Обновление по нашему составу пилотов на Гран-при Бахрейна. Команда продолжит давать Лэнсу Строллу шансы участвовать в гонках, пока он полностью не восстановится от травмы. В случае, если он не сможет принять участие в гонке, то Фелипе Другович станет напарником Фернандо Алонсо», — говорится в сообщении пресс-службы команды.
Ранее стало известно, что во время предсезонной подготовки канадский пилот команды Лэнс Стролл получил травму руки. По некоторым сообщениям, у гонщика перелом двух запястий и он может вернуться только к гонке в Баку.
В предсезонных тестах в Бахрейне Стролла заменил бразильский резервист команды Фелипе Другович.
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