«Он рядом, но его здесь нет». Эдди Джордан высказался о состоянии Михаэля Шумахера

Бывший владелец команды Формулы-1, ныне телевизионный эксперт Эдди Джордан рассказал о текущем состоянии Михаэля Шумахера, а также высказался о его сыне, Мике Шумахере.
«Я был тронут тем фактом, что Мик Шумахер был назван в честь человека, от достижений которого Михаэль был в полном восторге: и это не кто иной, как Мик Дуэн. И причина, по которой меня это тронуло, заключается в том, что нелегко осознать, что твой отец не может быть частью семью – он рядом, но его здесь нет.
Меня тронуло то, как Мик демонстрировал своё сострадание и говорил о своём отце в ходе сезона, который складывался для него не слишком хорошо: его выбросили ради другого пилота – это жёсткое решение. Ему предстоит ещё один бой, чтобы снова подняться на вершину. Уверен, он справится с этим», – приводит слова Джордана OLBG.
Шумахер гонится за дорожной «Феррари» и «Фиатом»:
Напомним, Михаэль Шумахер получил серьёзную черепно-мозговую травму в результате несчастного случая во время катания на лыжах во французских Альпах в декабре 2013 года.
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