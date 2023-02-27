«Месяц ел, что захочется». Ферстаппен признался, что сбросил 10 кг перед сезоном

Двукратный чемпион Формулы-1 и пилот «Ред Булл», голландец Макс Ферстаппен рассказал о своём зимнем межсезонье, а также о том, как ему пришлось восстанавливать форму.

По словам гонщика, обычно он не набирает больше 5 кг между выступлениями, однако на этот раз ему пришлось сбросить 10 кг за шесть недель, чтобы вернуться к соревновательной форме, которая составляет для него около 74 кг.

«На протяжении всего последнего года я чувствовал, что мой вес ниже нормального. Я дал себе месяц на то, чтобы пить и есть всё, что захочется, чтобы немного развлечься. Иногда мне нравится сделать что-то во вред себе», – приводит слова Ферстаппена издание De Telegraaf.

Ранее технический директор Формулы-1 Пэт Симондс объяснил, почему не считает Ферстаппена великим гонщиком.

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