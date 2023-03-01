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«Тёмная лошадка». Чандхок назвал пилота и команду Ф-1, за которыми стоит особенно следить

«Тёмная лошадка». Чандхок назвал пилота и команду Ф-1, за которыми стоит особенно следить
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Бывший пилот Формулы-1, эксперт Карун Чандхок высказал мнение, что особое внимание в новом сезоне «Королевских гонок» стоит обратить на «Астон Мартин» и Фернандо Алонсо, выступающего в этой команде.

«Когда наступает воскресенье, сколько раз можно было услышать, что вам нужен именно тот парень, который делает своё дело круг за кругом, апекс за апексом?

Для «Астон Мартин» Алонсо полезен не только той работой, которую он проделывает в кокпите. Речь о его общем присутствии – это и работа с настройками, и направление в развитии болида. И «Астон Мартин», и Алонсо — тёмная лошадка в этом сезоне, за ними стоит понаблюдать», — приводит слова Чандхока GPFans со ссылкой на Sky Sports.

«Астон Мартин» показал первый выезд нового болида на трассу:

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