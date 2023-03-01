Даниил Квят указан в заявочном листе «1000 миль Себринга» как нейтральный атлет

Пресс-служба Международной автомобильной федерации опубликовала официальный заявочный лист на первый этап чемпионата мира по гонкам на выносливость (WEC) — 1000 миль Себринга.

Примечательно, что в заявочном листе российский гонщик Даниил Квят указан как нейтральный атлет.

Напомним, весной минувшего года Квят отказался подписывать документ «Обязательство о нейтралитете и мире», выданный Международной автомобильной федерацией (ФИА) пилотам из России и Беларуси, после чего принял решение сосредоточиться на американской гоночной серии NASCAR.

Квят будет выступать в WEC в составе команды «Према». Партнёрами Даниила по экипажу станут француженка Дориан Пен и итальянец Мирко Бортолотти.

Квят выступал в Формуле-1 с 2014 по 2020 год, пропустив сезон-2018. Лучшим результатом россиянина стало второе место на Гран-при Венгрии 2015 года — тогда он выступал за «Ред Булл» в паре с австралийцем Даниэлем Риккардо. В том же сезоне Даниил занял лучшее для себя место по итогам сезона, став седьмым в личном зачёте.