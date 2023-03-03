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Пуршер выиграл квалификацию этапа Формулы-2 в Бахрейне, Леклер — восьмой

Пуршер выиграл квалификацию этапа Формулы-2 в Бахрейне, Леклер — восьмой
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Французский гонщик «АРТ» Тео Пуршер одержал победу в квалификации первого этапа чемпионата в Бахрейне. Второй результат показал напарник Пуршера по «АРТ», действующий чемпион Формулы-3 Виктор Мартинс. Третьим по итогам квалификации стал пилот «Ван Амерсфорт Рейсинг» Ричард Версхор.

Младший брат Шарля Леклера, пилот «Премы» Артур Леклер по итогам квалификации стал восьмым. Его напарник Фредерик Вести показал пятый результат.

Формула-2. Бахрейн. Квалификация

МестоПилотКомандаВремя
1.Тео Пуршер«АРТ Гран-при»1.40,903
2.Виктор Мартинс«АРТ Гран-при»1.41,654
3.Ричард Версхор«Ван Амерсфорт Рейсинг»1.41,803
4.Деннис Хаугер«МП Моторспорт»1.41,831
5.Фредерик Вести«Према Рейсинг»1.41,897
6.Куш Майни«Кампос Рейсинг»1.41,927
7.Аюму Иваса«ДАМС»1.41,934
8.Артур Леклер«ДАМС»1.41,973
9.Роман Станек«Трайдент»1.41,988
10.Ральф Бошунг«Кампос Рейсинг»1.42,010
11.Джехан Дарувала«МП Моторспорт»1.42,017
12.Оливер Берман«Према Рейсинг»1.42,026
13.Энцо Фиттипальди«Родин Карлин»1.42,049
14.Исак Хаджар«Хайтек Пульс-Эйт»1.42,092
15.Амаури Кордел«Инвикта Виртуози Рейсинг»1.42,092
16.Хуан Мануэль Корреа«Ван Амерсфорт Рейсинг»1.42,109
17.Джек Дуэн«Инвикта Виртуози Рейсинг»1.42,112
18.Зейн Мэлоуни«Родин Карлин»1.42,185
19.Джек Кроуфорд«Хайтек Пульс-Эйт»1.42,234
20.Брэд Бенавидес«ПиЭйчЭм Рейсинг бай Хароуз»1.42,493
21.Рой Ниссани«ПиЭйчЭм Рейсинг бай Хароуз»1.42,502
22.Клеман Новалак«Трайдент»1.42,570
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