Пуршер выиграл квалификацию этапа Формулы-2 в Бахрейне, Леклер — восьмой

Французский гонщик «АРТ» Тео Пуршер одержал победу в квалификации первого этапа чемпионата в Бахрейне. Второй результат показал напарник Пуршера по «АРТ», действующий чемпион Формулы-3 Виктор Мартинс. Третьим по итогам квалификации стал пилот «Ван Амерсфорт Рейсинг» Ричард Версхор.

Младший брат Шарля Леклера, пилот «Премы» Артур Леклер по итогам квалификации стал восьмым. Его напарник Фредерик Вести показал пятый результат.

Формула-2. Бахрейн. Квалификация