Пуршер выиграл квалификацию этапа Формулы-2 в Бахрейне, Леклер — восьмой
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Французский гонщик «АРТ» Тео Пуршер одержал победу в квалификации первого этапа чемпионата в Бахрейне. Второй результат показал напарник Пуршера по «АРТ», действующий чемпион Формулы-3 Виктор Мартинс. Третьим по итогам квалификации стал пилот «Ван Амерсфорт Рейсинг» Ричард Версхор.
Младший брат Шарля Леклера, пилот «Премы» Артур Леклер по итогам квалификации стал восьмым. Его напарник Фредерик Вести показал пятый результат.
Формула-2. Бахрейн. Квалификация
|Место
|Пилот
|Команда
|Время
|1.
|Тео Пуршер
|«АРТ Гран-при»
|1.40,903
|2.
|Виктор Мартинс
|«АРТ Гран-при»
|1.41,654
|3.
|Ричард Версхор
|«Ван Амерсфорт Рейсинг»
|1.41,803
|4.
|Деннис Хаугер
|«МП Моторспорт»
|1.41,831
|5.
|Фредерик Вести
|«Према Рейсинг»
|1.41,897
|6.
|Куш Майни
|«Кампос Рейсинг»
|1.41,927
|7.
|Аюму Иваса
|«ДАМС»
|1.41,934
|8.
|Артур Леклер
|«ДАМС»
|1.41,973
|9.
|Роман Станек
|«Трайдент»
|1.41,988
|10.
|Ральф Бошунг
|«Кампос Рейсинг»
|1.42,010
|11.
|Джехан Дарувала
|«МП Моторспорт»
|1.42,017
|12.
|Оливер Берман
|«Према Рейсинг»
|1.42,026
|13.
|Энцо Фиттипальди
|«Родин Карлин»
|1.42,049
|14.
|Исак Хаджар
|«Хайтек Пульс-Эйт»
|1.42,092
|15.
|Амаури Кордел
|«Инвикта Виртуози Рейсинг»
|1.42,092
|16.
|Хуан Мануэль Корреа
|«Ван Амерсфорт Рейсинг»
|1.42,109
|17.
|Джек Дуэн
|«Инвикта Виртуози Рейсинг»
|1.42,112
|18.
|Зейн Мэлоуни
|«Родин Карлин»
|1.42,185
|19.
|Джек Кроуфорд
|«Хайтек Пульс-Эйт»
|1.42,234
|20.
|Брэд Бенавидес
|«ПиЭйчЭм Рейсинг бай Хароуз»
|1.42,493
|21.
|Рой Ниссани
|«ПиЭйчЭм Рейсинг бай Хароуз»
|1.42,502
|22.
|Клеман Новалак
|«Трайдент»
|1.42,570
Комментарии
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