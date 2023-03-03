Хэмилтон: «Мерседес» на секунду отстаёт от «Ред Булл»

Пилот «Мерседеса», семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон оценил расклад сил в пелотоне после завершения пятничных тренировок Гран-при Бахрейна.

«Сегодня мы узнали, что прилично отстаём. Мы понимали это после тестов, но отставание большое. Я делаю всё, что могу, но это то, что есть, мы сейчас просто стараемся работать над ситуацией.

Не считаю, что мы ближе к лидерам в квалификационном темпе или гоночном, они в целом похожи. Мы одинаковы по темпу что в квалификации, что в гонке. На длинных сериях «Ред Булл» был быстрее нас на секунду.

Думаю, по гоночному темпу мы довольно близки к «Феррари». Похоже, что «Астон Мартин» находится на втором месте, а мы где-то между третьим и четвёртым. Сейчас мы находимся там же, где были в прошлом сезоне или даже чуть дальше от лидеров», — приводит слова Хэмилтона RacingNews365.