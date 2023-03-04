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Магнуссен: похоже, что машина лучше подходит Хюлькенбергу

Магнуссен: похоже, что машина лучше подходит Хюлькенбергу
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Пилот «Хааса» Кевин Магнуссен считает, что новый болид американской команды лучше подходит Нико Хюлькенбергу.

«Моей стороне гаража чего-то не хватило. Я не адаптировался, а затем потерял время из-за Переса в последнем повороте. Когда отставания небольшие, это сразу же гарантирует вылет из первого сегмента квалификации. Пелотон просто невероятно плотный, и это здорово. Конечно, я расстроен, но в целом это хорошо.

Похоже, что машина лучше подходит Нико Хюлькенбергу. Я продолжу работать и постараюсь найти правильный подход. У машины есть потенциал. Теперь потенциал нужно найти мне. У меня есть определённые идеи на этот счёт, но сезон только начался, так что я пока не буду о них рассказывать подробно», — приводит слова Кевина Магнуссена PlanetF1.

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