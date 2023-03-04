«Феррари» сама отказалась бороться за первый поул сезона. Удивительно, что вообще могла!

Стартовая квалификация нового сезона Формулы-1 должна была наконец-то дать нам хотя бы предварительное представление о реальной расстановке сил в чемпионате мира. Уже никто не будет гонять с лишним топливом, беречь шины и избегать излишнего риска. Так что все предвкушали одну из самых интересных субботних сессий 2023 года.

Q1: обидная неудача Сарджента, провал Магнуссена и Гасли

Первая квалификация сезона практически моментально была прервана красным флагом: на трассе обнаружили обломок. Как ни странно, он был не от «Макларена», а от «Феррари» Леклера. Деталь убрали, машину Шарля «вылечили» незаменимой изолентой и продолжили Q1.

Первая попытка максимально интриговала: пилоты «Ред Булл» и Фернандо Алонсо внезапно оказались медленнее обеих «Феррари» и Джорджа Расселла. Впрочем, все понимали, что фавориты могут не раскрывать карты вплоть до третьего сегмента. Если, конечно, уверены, что у них есть запас.

Что же до гонщиков, которые должны были выложиться по максимуму уже сейчас, то в топ-15 не попали Логан Сарджент, Кевин Магнуссен, Оскар Пиастри, Ник де Врис и Пьер Гасли. То есть ни одна из команд не вылетела в полном составе, что говорит о плотности борьбы!

Обиднее всего Сардженту: он показал одинаковое время с Ландо Норрисом, но проехал свой круг позднее. Магнуссен ошибся на второй попытке, де Врис проиграл Юки Цуноде аж семь десятых — это по нынешним временам провал. Что же до Гасли, то он поначалу был 17-м, а потом с француза ещё и сняли время за несоблюдение границ трассы. Так себе дебют за «Альпин».

Q2: Стролл на грани, Норрис без чудес

Во втором сегменте сравнить фаворитов тоже не вышло: пилоты «Ред Булл» и Алонсо сразу проехали на новых комплектах шин, а вот представители «Феррари» приберегли свежий «софт» на вторую попытку. В итоге Леклер оказался быстрейшим, но это ни о чём не говорило. Главное, что почти все лидеры прошли дальше без проблем.

Единственным исключением предсказуемо оказался Лэнс Стролл, который уже на флажке показал десятый результат, опередив Ландо Норриса на четверть секунды. Ну а для пилота «Макларена» и 11-е место по нынешним временам — хороший результат. Ландо по крайней мере опередил две «Альфа Ромео» (Боттас впереди Чжоу всего на 30 тысячных), Цуноду и Албона. Алекс во втором сегменте решил проехать лишь один быстрый круг, но запорол его, выехав на обочину. Так что таиландец досрочно застолбил за собой 15-е место на решётке.

Q3: «Феррари» променяла борьбу на комплект шин

На третий сегмент по два комплекта свежих шин осталось только у «Ред Булл» и «Феррари». И на первой попытке преимущество «быков» над пилотами «Скудерии» всё-таки не было подавляющим: Ферстаппен опередил Леклера лишь на одну десятую секунды, а Перес проиграл Шарлю больше десятой. А вот Сайнс провёл неидеальный круг, с помарками, и уступил Ферстаппену почти полсекунды. Но у Карлоса и остальных оставался второй шанс вмешаться в борьбу.

Ну, так казалось. А в итоге если два пилота «Ред Булл» и Сайнс выехали, то Леклер внезапно вылез из кокпита! Выяснилось, что в «Феррари» решили сэкономить комплект шин «софт» на гонку и ради этого даже пожертвовали небольшим шансом внезапно сразиться за поул. Какая-то логика в этом есть, но посмотрим, не перехитрила ли «Скудерия», как обычно, саму себя.

В отсутствие Леклера борьба за поул превратилась во внутренние разборки «Ред Булл». Перес прибавил, но Ферстаппен улучшил ещё сильнее и опередил Чеко с отрывом в полторы десятые — бодрое начало для обоих пилотов и чемпионской команды! Сайнс даже после второго быстрого круга оказался позади Леклера — а как же разговоры, что новая «Феррари» больше подходит испанцу?

А что же Алонсо? А он только пятый. Ну, «только» — это если вспомнить размышления после вчерашних тренировок. В третьем сегменте «Астон» оказался недостаточно шустр для борьбы с «Феррари», да и пилотов «Мерседеса» испанец опередил еле-еле. Алонсо, Расселл и Хэмилтон уместились в половину десятой.

Лэнс Стролл проиграл Алонсо ровно полсекунды — неплохо с учётом всех нюансов. Окон и Хюлькенберг на пятой линии. При этом немец остался без времени из-за нарушения границ трассы на первом секторе. Но, похоже, что с тем результатом Нико все равно замкнул бы топ-10. Что в любом случае отличный результат для камбэка.

Если вернуться к лидерам, то квалификация оставила лёгкое чувство недосказанности. Как быстр мог оказаться Леклер и куда подевалась прежняя скорость «Астона»? Или просто соперники показали свой реальный уровень? Параллельно со всеми этими вопросами не забываем, что гоночный темп всех машин может оказаться совсем иным… Так что с нетерпением ждём старта гонки в воскресенье в 18:00 мск!