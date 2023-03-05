Ферстаппен, Перес и Леклер подвергли критике введение нового формата квалификации

Ведущие гонщики Формулы-1 голландец Макс Ферстаппен и мексиканец Серхио Перес из «Ред Булл», а также монегаск Шарль Леклер из «Феррари» прокомментировали решение руководства серии ввести новый формат квалификации.
Так, на Гран-при Эмилии-Романьи в трёх сегментах пилоты будут использовать фиксированный для всех состав резины: «хард» во время первой сессии, «медиум» во время второй и «софт» в третьей. Также сократится допустимое число комплектов – с 13 до 11.
Гонщики высказали свое отношение к этому в интервью GrandPrix.
Ферстаппен. Условия являются одинаковыми для всех. Но я не думаю, что нам нужно делать это. Надеюсь, в Имоле не будет холодно, иначе придётся непросто.
Перес. Я считаю, что это сделано ради шоу. И я считаю, что нам это не нужно. Посмотрите на прошедшую квалификацию, насколько всё было конкурентно.
Леклер. Я не чувствую, что требуются изменения. Но посмотрим, что произойдёт.
Новый болид «Феррари» SF-23 на сезон-2023 Формулы-1
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