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Во время Гран-при Эмилии-Романьи опробуют новый формат квалификации

Во время Гран-при Эмилии-Романьи опробуют новый формат квалификации
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Гран-при Эмилии-Романьи будет экспериментальным в вопросах сокращения количества шин, сообщает издание Autosport. Отмечается, что в Формуле-1 намерены опробовать новый формат квалификации.

Во время трёх сегментах пилоты буду использовать фиксированный для всех состав резины: «хард» — во время первой сессии; «медиум» — во второй; «софт» — в третьей.

Если во время квалификации будут идти дожди, то гонщики смогут прибегнуть к промежуточной или дождевой резине. Пилоты не смогут использовать более 11 комплектов сликов.

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Если проверка окажется удачной, то этот формат может использоваться в Формуле-1 и в дальнейшем.

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