Эстебан Окон получил три штрафа за одну гонку

Пилот «Альпин» француз Эстебан Окон получил сразу три штрафа по ходу гонки Гран-при Бахрейна, которая в настоящий момент проходит в Сахире.

Так, Окон выехал за пределы своей стартовой позиции, за что был наказан пятисекундным штрафом. Во время отбывания этого штрафа на пит-стопе механики «Альпин» приступили к работе раньше положенного, что также не укрылось от внимания, и штраф был заменён на 10-секундный.

После же Окон умудрился превысить допустимую скорость на пит-лейне, за что получил ещё один пятисекундный штраф.

Формула-1. Гран-при Бахрейна. Квалификация

1. Макс Ферстаппен «Ред Булл» 1.29,708

2. Серхио Перес «Ред Булл» +0,138

3. Шарль Леклер «Феррари» +0,292

4. Карлос Сайнс «Феррари» +0,446

5. Фернандо Алонсо «Астон Мартин» +0,628

6. Джордж Расселл «Мерседес» +0,632

7. Льюис Хэмилтон «Мерседес» +0,676

8. Лэнс Стролл «Астон Мартин» +1,128

9. Эстебан Окон «Альпин» +1,276

10. Нико Хюлькенберг «Хаас» без времени

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию гонки.