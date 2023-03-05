Эстебан Окон получил три штрафа за одну гонку

Пилот «Альпин» француз Эстебан Окон получил сразу три штрафа по ходу гонки Гран-при Бахрейна, которая в настоящий момент проходит в Сахире.
Так, Окон выехал за пределы своей стартовой позиции, за что был наказан пятисекундным штрафом. Во время отбывания этого штрафа на пит-стопе механики «Альпин» приступили к работе раньше положенного, что также не укрылось от внимания, и штраф был заменён на 10-секундный.
После же Окон умудрился превысить допустимую скорость на пит-лейне, за что получил ещё один пятисекундный штраф.
Формула-1. Гран-при Бахрейна. Квалификация
1. Макс Ферстаппен «Ред Булл» 1.29,708
2. Серхио Перес «Ред Булл» +0,138
3. Шарль Леклер «Феррари» +0,292
4. Карлос Сайнс «Феррари» +0,446
5. Фернандо Алонсо «Астон Мартин» +0,628
6. Джордж Расселл «Мерседес» +0,632
7. Льюис Хэмилтон «Мерседес» +0,676
8. Лэнс Стролл «Астон Мартин» +1,128
9. Эстебан Окон «Альпин» +1,276
10. Нико Хюлькенберг «Хаас» без времени
«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию гонки.
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