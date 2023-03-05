Ферстаппен прокомментировал победу в первом Гран-при сезона-2023

Двукратный чемпион Формулы-1 и пилот команды «Ред Булл» голландец Макс Ферстаппен прокомментировал победу в гонке Гран-при Бахрейна, состоявшейся сегодня, 5 марта.
«На первом отрезке гонки я создал отрыв и потом просто берёг шины. Ты никогда не знаешь, что может произойти в концовке гонки. Всё завершилось хорошо, но нельзя предсказать, как поведёт себя резина.
С коробкой передач особенных проблем не возникло, и нам удалось преодолеть возникшие сложности. Думаю, у нас хорошая машина — каждый раз от трассы будет зависеть, насколько мы быстры, но в целом она быстра», – сказал Ферстаппен после гонки.
Ранее о своём выступлении высказался испанец Фернандо Алонсо из «Астон Мартин», ставший третьим.
Болельщик снял на видео секретную обкатку нового болида «Ред Булл»
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