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Албон прокомментировал попадание в очковую зону на Гран-при Бахрейна

Албон прокомментировал попадание в очковую зону на Гран-при Бахрейна
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Пилот «Уильямса» Александер Албон прокомментировал финиш на 10-м месте на Гран-при Бахрейна.

«На мой взгляд, мы были не на своём месте на стартовой решётке из-за сложной квалификационной сессии, но мы действительно хорошо стартовали, отыграли несколько позиций с линии, а затем в паре моментов во время гонки мы поборолись как следует. Мы были сильны, мы боролись, и наш гоночный темп был лучше, чем ожидалось. Это была сложная гонка, но мы справились. Возможно, мы не совсем в хорошем темпе, но мы близки к этому, и получить очко в первой гонке — это просто потрясающе. Я очень рад и очень горжусь командой. Все в команде отлично поработали», — сказал Албон после гонки.

Формула-1. Гран-при Бахрейна. Гонка

1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 57 кругов.
2. Серхио Перес («Ред Булл») +12,0 сек.
3. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +38,6.
4. Карлос Сайнс («Феррари») +48,1.
5. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +51,0.
6. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +54,5.
7. Джордж Расселл («Мерседес») +55,9.
8. Валттери Боттас («Альфа Ромео») +1.12,6.
9. Пьер Гасли («Альпин») +1.13,8.
10. Александер Албон («Уильямс») +1.29,8.
11. Юки Цунода («Альфа Таури») +1.30,870.
12. Логан Сарджент («Уильямс») +1 круг.
13. Кевин Магнуссен («Хаас») +1 круг.
14. Ник де Врис («Альфа Таури») +1 круг.
15. Нико Хюлькенберг («Хаас») +1 круг.
16. Гуаньюй Чжоу («Альфа Таури») +1 круг.
17. Ландо Норрис («Макларен») +2 круга.
Эстебан Окон («Альпин») — сошёл.
Шарль Леклер («Феррари») — сошёл.
Оскар Пиастри («Макларен») — сошёл.

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