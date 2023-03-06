Окон — о своём штрафе на ГП Бахрейна: ещё четыре гонщика нарушили правила

Пилот «Альпин» француз Эстебан Окон, получивший сразу три штрафа в гонке Гран-при Бахрейна, заявил, что является не единственным гонщиком, поставившим свою машину за пределами стартовой позиции.

«Четыре машины также стояли впереди. Я не был единственным, кто пересёк линию. Да, я вышел за её пределы сильнее всех, но я не был единственным», – приводит слова Окона издание RaceFans.

Во время отбывания штрафа на пит-стопе механики «Альпин» приступили к работе раньше положенного, что также не укрылось от внимания, и пятисекундный штраф был заменён на 10-секундный. Потом Окон умудрился превысить допустимую скорость на пит-лейне, за что получил ещё один пятисекундный штраф.

«Я не знаю, почему скорость была превышена. Я одинаково заезжаю на пит-лейн и выезжаю с него в течение пяти лет и ни разу не получал штраф», – сказал Окон.