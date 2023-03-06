Егор Оруджев оценил шансы «Феррари» побороться за чемпионство
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Известный гонщик, бронзовый призёр серии Formula V8 3,5 Егор Оруджев рассказал о шансах итальянской команды Формулы-1 «Феррари» побороться за чемпионство в сезоне-2023.
«Мне слабо верится. С другой стороны, интересно, как всё в целом будет при Вассёре. Возможно, он наведёт там порядок и мы увидим другую «Феррари» к концу года. Но тоже слабо в это верится», — написал Оруджев в своей колонке на «Чемпионате».
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