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Егор Оруджев оценил шансы «Феррари» побороться за чемпионство

Егор Оруджев оценил шансы «Феррари» побороться за чемпионство
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Известный гонщик, бронзовый призёр серии Formula V8 3,5 Егор Оруджев рассказал о шансах итальянской команды Формулы-1 «Феррари» побороться за чемпионство в сезоне-2023.

«Мне слабо верится. С другой стороны, интересно, как всё в целом будет при Вассёре. Возможно, он наведёт там порядок и мы увидим другую «Феррари» к концу года. Но тоже слабо в это верится», — написал Оруджев в своей колонке на «Чемпионате».

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