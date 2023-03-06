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Егор Оруджев — о Гран-при Бахрейна Формулы-1: будут ли соперники у Ферстаппена, как себя покажут Алонсо и «Мерседес»?

Останется ли Хэмилтон в Ф-1 после провала «Мерседеса» и кто разочаровал в Бахрейне? Разбор
Егор Оруджев
Останется ли Хэмилтон в Ф-1?
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Егор Оруджев — о главных моментах и итогах стартового Гран-при Формулы-1.

Постоянный эксперт «Чемпионата», бронзовый призёр серии Formula V8 3,5 Егор Оруджев ответил на главные вопросы по итогам Гран-при Бахрейна Формулы-1, завершившегося очередной победой Макса Ферстаппена.

Макс Ферстаппен — уже точно чемпион?

Не хочется повторять за многими экспертами, но, пожалуй, да. Надо чтобы произошло что-то сверхъестественное, чтобы Макс не выиграл чемпионат. Интрига в борьбе за 1–2-е места исчезла. Но вот за 3–8-е очень даже интересно будет!

Есть ли у Переса шанс бросить Максу вызов и этим спасти сезон?

Нет. Макс явно в другой лиге от Серхио. Думаю, Перес захватит пару Гран-при в этом году в лучшем случае. Судя по тому, как шли все последние сезоны, разрыв напарника с Максом обычно увеличивается по мере того, как «Ред Булл» дорабатывает машину.

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В «Феррари» говорят, что сильно отстали от «Ред Булл» только из-за настроек. Можно ли поверить, что «Скудерия» ещё поборется за титул?

Мне слабо верится. С другой стороны, интересно, как всё в целом будет при Вассёре. Возможно, он наведёт там порядок и мы увидим другую «Феррари» к концу года. Но тоже слабо в это верится.

Чего смогут добиться в этом году Алонсо и «Астон Мартин»?

Я ставлю, что они будут выглядеть неплохо ещё несколько гонок. Затем постепенно, с приходом апгрейдов «Мерседесу» и «Феррари», они отойдут на задний план.

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Что бы сделал Алонсо со Строллом, если бы Лэнс его выбил на первом круге?

Наругался бы. Причём не думаю, что в ярких тонах. В конце концов можно сказать, что папа Стролла ему платит!

Были ли в ФИА правы, когда позволили Строллу с подобными травмами выходить на старт? Это не было опасно для него и окружающих?

Результат говорит сам за себя. Доехал неплохо, привёз очки.

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Выдержит ли Хэмилтон ещё один неудачный сезон с «Мерседесом»? Подпишет ли новый контракт?

С цитатами Тото Вольфа про собственноручное толкание машины ради восьмого титула, думаю, подпишет. В другом месте титула у него быть не может.

Кто стал главным разочарованием Гран-при?

Определённо «Макларен». Просто ужас, что у них творится. Также просто фантастически ужасную гонку сделал Окон. Даже проваливший квалификацию Гасли доехал до очков, то есть потенциально в «Альпин» упустили двойные очки. А ведь они в итоге окажутся на вес золота.

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