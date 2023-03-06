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Вассёр — о серьёзном отставании от «Ред Булл»: дело в настройках авто, а не в концепции

Вассёр — о серьёзном отставании от «Ред Булл»: дело в настройках авто, а не в концепции
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Глава команды «Феррари» Фредерик Вассёр после Гран-при Бахрейна высказал уверенность, что его команде по силам бороться с «Ред Булл» в новом сезоне Формулы-1, если подберёт верные настройки автомобиля.

«Может ли концепция «Феррари» оказаться лучше, чем у «Ред Булл»? Я полностью убеждён в этом. Я никогда не видел, чтобы машина, которая в квалификации соответствовала бы темпу другой машины, не могла бы бороться с ней в гонке. В таком случае встаёт вопрос настроек и некоторых деталей автомобиля. Это вообще не вопрос концепции. Так что нам не обязательно смотреть в их направление.

Подводя итог, я бы сказал, что в квалификационном темпе мы на высоте и сравнялись с «Ред Булл», по крайней мере, в Бахрейне. Это положительный момент. Сейчас мы должны быть реалистами. Если мы хотим прогрессировать, нам нужно иметь чёткую картину ситуации. Сейчас надёжность находится не на том уровне, который нам нужен», — приводит слова Вассёра Motorsport.

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