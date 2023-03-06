Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Егор Оруджев считает, что «Астон Мартин» откатится назад в ходе сезона

Егор Оруджев считает, что «Астон Мартин» откатится назад в ходе сезона
Комментарии

Известный гонщик, бронзовый призёр серии Formula V8 3,5 Егор Оруджев выразил мнение, что британская команда Формулы-1 «Астон Мартин» по ходу сезона-2023 не сможет на постоянной основе занимать высокие места.

«Я ставлю, что они будут выглядеть неплохо ещё несколько гонок. Затем постепенно, с приходом апгрейдов «Мерседесу» и «Феррари», они отойдут на задний план», — написал Оруджев в своей колонке на «Чемпионате».

Останется ли Хэмилтон в Ф-1 после провала «Мерседеса» и кто разочаровал в Бахрейне? Разбор Останется ли Хэмилтон в Ф-1 после провала «Мерседеса» и кто разочаровал в Бахрейне? Разбор

Формула-1. Гран-при Бахрейна. Гонка

1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 57 кругов.
2. Серхио Перес («Ред Булл») +12,0 сек.
3. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +38,6.
4. Карлос Сайнс («Феррари») +48,1.
5. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +51,0.
6. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +54,5.
7. Джордж Расселл («Мерседес») +55,9.
8. Валттери Боттас («Альфа Ромео») +1.12,6.
9. Пьер Гасли («Альпин») +1.13,8.
10. Александер Албон («Уильямс») +1.29,8.
11. Юки Цунода («Альфа Таури») +1.30,870.
12. Логан Сарджент («Уильямс») +1 круг.
13. Кевин Магнуссен («Хаас») +1 круг.
14. Ник де Врис («Альфа Таури») +1 круг.
15. Нико Хюлькенберг («Хаас») +1 круг.
16. Гуаньюй Чжоу («Альфа Таури») +1 круг.
17. Ландо Норрис («Макларен») +2 круга.
Эстебан Окон («Альпин») — сошёл.
Шарль Леклер («Феррари») — сошёл.
Оскар Пиастри («Макларен») — сошёл.

Новость по теме
Егор Оруджев оценил шансы «Феррари» побороться за чемпионство
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023