Бывшей девушке Леклера пришлось оправдываться за «сториз» с фото Ферстаппена

Бывшая подруга пилота «Феррари» Шарля Леклера Шарлотта Сине после многочисленных сообщений в свой адрес решила оправдаться за «сториз» в своих соцсетях, где она показала фото гонщика «Ред Булл» Макса Ферстаппена.
Девушка сделала скрин на старте прогревочного круга Гран-при Бахрейна, написав «вперёд», из-за чего многие решили, что теперь она болеет за Ферстаппена. После многочисленных сообщений Шарлотта дала понять, что до сих пор поддерживает «Феррари», и едва ли этот момент нуждался в уточнении.
Леклер и Сине встречались с 2020 года. Зимой прошлого года они приняли решение расстаться.
Ранее глава «Феррари» Фредерик Вассёр прокомментировал сход Леклера с гонки Гран-при Бахрейна, состоявшейся 5 марта. Напомним, Шарль не смог продолжить заезд из-за отказа двигателя.
Леклер показал, как экстремально проводит время в отпуске:
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