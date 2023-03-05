Вассёр — о сходе Леклера: ни на миг не ожидал, что такое случится
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Глава команды «Феррари» Фредерик Вассёр прокомментировал сход пилота команды Шарля Леклера с гонки Гран-при Бахрейна, состоявшейся сегодня, 5 марта. Напомним, Леклер не смог продолжить гонку из-за отказа двигателя.
«По правде сказать, мы пока не знаем, что именно произошло. Утром возникла проблема, мы поменяли детали, и мы не знаем, из-за чего произошёл сход. Мы выясним это. Пока рано давать ответ.
Мы ни на миг не ожидали, что столкнёмся с подобным, это произошло впервые. Мы не сталкивались с такой проблемой за шесть или семь тысяч километров, которые проехали наши моторы на болидах трёх команд по ходу тестов на прошлой неделе. И у нас никогда не было такой проблемы на динамическом стенде зимой», – приводит слова Вассёра RaceFans.
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