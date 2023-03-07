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Ферстаппен: Хэмилтон — один из величайших пилотов в истории, нет желания это отрицать

Ферстаппен: Хэмилтон — один из величайших пилотов в истории, нет желания это отрицать
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Двукратный чемпион мира, пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен рассказал об отношениях с семикратным чемпионом мира Льюисом Хэмилтоном.

«Я не думаю, что у нас какие-то сложные отношения, всё вполне понятно. Просто с кем-то у меня более близкие отношения. Наверно, мы разные в плане стиля жизни. Да, в 2021 году у нас было довольно серьёзное противостояние, но мы очень уважаем друг друга. Хэмилтон — один из величайших пилотов в истории, и нет никакой необходимости и желания отрицать это. Льюис сохраняет высочайший уровень долгое время, и если у тебя такой талант, то это не так сложно.

Очень впечатляет то, как Льюис выигрывал титулы. Он менял ситуацию в нужный момент», — приводит слова Ферстаппена Daily Mail.

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