Какая команда разочаровала вас сильнее всего на старте сезона Формулы-1?

В минувшие выходные прошёл первый этап Гран-при нового сезона Формулы-1. Гонка прошла в Бахрейне, а её победителем стал действующий чемпион мира, пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен. Вторым стал его напарник Серхио Перес, а замкнул тройку лучших ветеран Фернандо Алонсо, с этого сезона представляющий «Астон Мартин».

Пилот «Феррари» Карлос Сайнс финишировал четвёртым, а его напарник Шарль Леклер сошёл с дистанции по ходу гонки. Та же участь постигла и новичка «Макларена» Оскара Пиастри с гонщиком «Альпин» Эстебаном Оконом.

Семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон, представляющий «Мерседес», финишировал пятым.

«Чемпионат» предлагает вам принять участие в опросе относительно того, какая команда разочаровала вас больше всего на старте нового сезона.