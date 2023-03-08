Экс-пилот Формулы-1: Норрис может задуматься о переходе в «Феррари» или «Ред Булл»

Бывший пилот Формулы-1, эксперт Карун Чандхок высказал мнение, что гонщик «Макларена» Ландо Норрис в случае неудачных результатов команды может начать задумываться о смене гоночного коллектива.

«Если кто и будет думать о переходе в «Феррари» или «Ред Булл», так это молодой Ландо Норрис. Перед сезоном мы говорили, что Зак Браун проделал потрясающую работу, заключив контракт с Норрисом на четырёхлетний период. И сейчас мне действительно интересно, были ли они (менеджмент Норриса) достаточно умны включить в контракт какое-то положение о досрочном расторжении. К примеру, если «Макларен» не попадёт в четвёрку лучших в Кубке конструкторов два года подряд, будет ли у Ландо возможность поискать что-то ещё?» — приводит слова Чандхока Sky Sports.

Новый болид «Макларена» MCL60 дебютировал на трассе: