Победители «24 часов Дайтоны» сохранили первое место, несмотря на доказанное нарушение

Команда «Мейер Шанк Рейсинг», в конце января выигравшая суточный марафон «24 часа Дайтоны», признана виновной в умышленном нарушении технического регламента, лишена очков в общем зачёте и должна выплатить денежный штраф в размере $ 50 тыс., однако утверждена в качестве победителя гонки.
Судьи IMSA, которая проводит первенство IMSA WeatherTech SportsCar Championship и входящую в её состав гонку «24 часа Дайтоны», пришли к выводу, что инженеры «Мейер Шанк» намеренно обманывали дирекцию гонки и использовали меньшее, чем предписано правилами, давление в шинах, благодаря чему резина на автомобиле прогревалась быстрее, чем у соперников. Чтобы скрыть нарушение, инженеры подделывали показания датчиков, за которыми следили организаторы.
В качестве штрафа «Мейер Шанк» лишена 200 очков в зачёте IMSA WeatherTech SportsCar Championship, а также всех очков в IMSA Michelin Endurance Cup. Кроме того, «Мейер Шанк» не получит призовых за «24 часа Дайтоны», гоночный инженер команды Райан Маккарти бессрочно отстранён от гонок IMSA, а владелец команды Майк Шанк будет находиться на пробации до 30 июня 2023 года.
Тем не менее, отдельно подчёркивается в сообщении IMSA, экипаж «Мейер Шанк Рейсинг» №60 в составе Тома Бломквиста, Колина Брауна, Элио Кастроневеса и Симона Пажно сохранил победу, а также призовые часы Rolex.
Второй этап IMSA WeatherTech SportsCar Championship — гонка «12 часов Себринга» — состоится 18 марта. Лидерами общего зачёта на фоне лишения «Мейер Шанк» очков приедут пилоты команды «Уэйн Тэйлор-Андретти» Филипе Альбкукерке, Луи Делетраз, Рикки Тэйлор и Брендон Хартли, занявшие в Дайтоне второе место.
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