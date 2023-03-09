Шовлин назвал главные слабые стороны новой машины «Мерседеса»

Главный гоночный инженер «Мерседеса» Эндрю Шовлин высказался об основных проблемах болида W14.

«Впереди нас ждёт много работы. У нас большое отставание в квалификации, мы проигрываем больше половины секунды. В гонке мы отстаём ещё сильнее. На это влияет и повышенный износ шин. Болид начинает скользить сильнее, покрышки нагреваются, и в итоге контролировать ситуацию становится очень трудно.

Нам нужно со многим разобраться, но главное — решить проблему с деградацией шин на длинном отрезке. В прошлом сезоне это было сильным местом команды. Другой же аспект — отставание по скорости. Чистый темп машины недостаточно хорош", — приводит слова Эндрю Шовлина PlanetF1.

По итогам Гран-при Бахрейна Льюис Хэмилтон финишировал пятым, Джордж Расселл пришёл к финишу седьмым. Победу в гонке одержал пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен, компанию на подиуме ему составили его напарник Серхио Перес и гонщик «Астон Мартин» Фернандо Алонсо.