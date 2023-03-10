«Найди кого-то, кто будет смотреть на тебя так же». Боттас опубликовал фото с Хэмилтоном

Финский гонщик «Альфа Ромео» Валттери Боттас опубликовал новую фотографию в своих социальных сетях. На фото Боттас предстал вместе со своим бывшим напарником, семикратным чемпионом мира Льюисом Хэмилтоном.
Фото: Соцсети Валттери Боттаса и «Мерседеса»
«Найдите кого-нибудь, кто будет смотреть на вас так же, как Льюис на меня», — подписал фотографию Валттери Боттас.
Боттас был напарником Хэмилтона на протяжении пяти лет — с 2017 по 2021 годы. В прошлом сезоне Боттас покинул команду «Мерседес», уступив место британскому пилоту Джорджу Расселлу, а сам перешёл в «Альфа Ромео», где его напарником является китайский гонщик Гуаньюй Чжоу.
По итогам первого этапа нового сезона, Гран-при Бахрейна, Боттас финишировал на восьмой позиции, Хэмилтон пришёл к финишу пятым.
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