«Найди кого-то, кто будет смотреть на тебя так же». Боттас опубликовал фото с Хэмилтоном

Финский гонщик «Альфа Ромео» Валттери Боттас опубликовал новую фотографию в своих социальных сетях. На фото Боттас предстал вместе со своим бывшим напарником, семикратным чемпионом мира Льюисом Хэмилтоном.

Фото: Соцсети Валттери Боттаса и «Мерседеса»

«Найдите кого-нибудь, кто будет смотреть на вас так же, как Льюис на меня», — подписал фотографию Валттери Боттас.

Боттас был напарником Хэмилтона на протяжении пяти лет — с 2017 по 2021 годы. В прошлом сезоне Боттас покинул команду «Мерседес», уступив место британскому пилоту Джорджу Расселлу, а сам перешёл в «Альфа Ромео», где его напарником является китайский гонщик Гуаньюй Чжоу.

По итогам первого этапа нового сезона, Гран-при Бахрейна, Боттас финишировал на восьмой позиции, Хэмилтон пришёл к финишу пятым.