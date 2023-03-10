«У нас нет выбора». Вольф — о доработке болида «Мерседеса» при ограничении бюджета
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Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф высказался о планах по доработке нынешнего автомобиля команды.
«Будет чрезвычайно трудно сократить отставание от «Ред Булл», но это то, что нам нужно сделать. У нас нет выбора. Я не уверен, что ограничение бюджета действительно скажется на том положении, в котором мы находимся. Сейчас нам просто нужно решить, в каком направлении мы будем двигаться, и направить на это все ресурсы.
Не думаю, что мы скованы из-за нынешнего бюджета. Мы не собираемся разрабатывать две машины бок о бок, но над одной машиной работать мы будем. И уже в ближайшие дни или недели решим, что это будет за машина», — приводит слова Вольфа Racingnews365.
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