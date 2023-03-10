Российский гонщик Даниил Квят рассказал о целях на предстоящий сезон WEC, в котором он будет выступать за команду «Према» в категории LMP2.
«Цели на сезон? Она всегда одна — жать газ до упора. Делать всё, что от тебя зависит, и выиграть как можно больше. Всё просто», — рассказал Даниил в видео, опубликованном в социальных сетях команды «Према».
Следующий сезон Квят проведёт в чемпионате WEC в составе команды «Према». Партнёрами Даниила по экипажу станут француженка Дориан Пен и итальянец Мирко Бортолотти. Сезон стартует с пролога в ближайшие выходные, а первая гонка сезона, «1000 миль Себринга», состоится 17 марта.
Даниил Квят выступал в Формуле-1 с 2014 по 2020 год, пропустив сезон-2018. Лучшим результатом российского гонщика стало второе место на Гран-при Венгрии 2015 года — тогда он выступал за «Ред Булл» в паре с австралийцем Даниэлем Риккардо. В том же сезоне Даниил занял лучшее для себя место по итогам сезона, став седьмым в личном зачёте.
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