Баттон не верит, что Ферстаппен легко сможет выиграть титул в 2023 году

Чемпион мира 2009 года Дженсон Баттон считает, что команду «Ред Булл» и Макса Ферстаппена не будет ждать лёгкая прогулка за титулом в 2023 году.

«Я знаю, что многие гонщики говорят, что Ферстаппен выиграет чемпионат в одни ворота. Но с чего вы это решили? Пока мы видели машины 2023 года только на одной трассе, потому что и тесты, и первая гонка прошли в Бахрейне.

Трасса в Бахрейне очень специфичная, с этими постоянными разгонами и торможениями и не с самой высокой максимальной скоростью. Не стоит торопиться с выводами. После гонки на Джидде мы будем знать больше. Ну и, конечно, всё окончательно станет понятно после того, как чемпионат вернётся на европейские этапы.

Я не считаю, что Макса и команду ждёт лёгкая прогулка за титулом. Да, они великолепно начали сезон. Но я думаю, что нас ждёт плотная и интересная борьба», — приводит слова Баттона Autosport.