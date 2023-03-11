Ваулз: «Уильямс» не собирается отказываться от своего названия

Новоиспечённый руководитель «Уильямса» Джеймс Ваулз заявил, что команда не собирается отказываться от своего исторического названия.

«Уильямс» — культовый бренд, и я не вижу причин отказываться от второго самого культового бренда в автоспорте после «Феррари», — приводит слова Джеймса Ваулза PlanetF1.

Напомним, семья Уильямс прекратила своё участие в жизни команды летом 2020 года, продав свою долю в коллективе инвестиционной компании Dorilton Capital.

Последняя победа команды «Уильямс» датирована 2012 годом — тогда на Гран-при Испании победил венесуэльский гонщик Пастор Мальдонадо.

Последние сезоны коллектив неизменно заканчивает в нижней части таблицы Кубка конструкторов.

Напомним, Ваулз возглавил команду перед сезоном-2023.