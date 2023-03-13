AMuS: «Астон Мартин» готовит обновление к Гран-при Эмилии-Романьи

Британский коллектив «Астон Мартин», ставший едва ли не самой обсуждаемой командой на старте сезона, подготовит обновление к шестому этапу – Гран-при Эмилии-Романьи, который пройдёт с 19 по 21 мая, сообщает издание Auto Motor und Sport.

Напомним, на первом в сезоне Гран-при Бахрейна пилот «Астон Мартин» и двукратный чемпион мира, испанец Фернандо Алонсо стал пятым в квалификации, улучшив прошлогодний результат команды на 2,4 сек.

В гонке же Алонсо, обойдя монегаска Шарля Леклера и соотечественника Карлоса Сайнса из «Феррари», стал третьим. Напарник Алонсо, канадец Лэнс Стролл, тяжело травмировавшийся на предсезонной подготовке, но всё же вышедший на старт, финишировал шестым.

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Первый визит Фернандо Алонсо на базу «Астон Мартин»: