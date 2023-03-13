«У нас появился мотивированный ветеран на зелёной машине». Хорнер высказался об Алонсо

Руководитель австрийской команды «Ред Булл» Кристиан Хорнер рассказал о сильных сторонах своего звёздного пилота, голландца Макса Ферстаппена, а также высказался о его ближайших конкурентах в нынешнем чемпионате.

«Макс чертовски конкурентный, и он ментально устойчив… Вероятно, он является высочайшим уровнем в Формуле-1. Хотя Чеко находится в команде уже третий год, он уверен в себе и ему комфортно.

Пилоты Фреда [Вассёра] отлично мотивируют друг друга, как и гонщики «Мерседеса». Также у нас появился мотивированный ветеран на зелёной машине. Итак, это будет по-настоящему захватывающий год, впереди отличные гонки», – приводит слова Хорнера издание Motorsport Week.

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