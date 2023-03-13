Гендиректор «Альпин»: если Окон и Гасли будут вести себя как дети, я поставлю их на место

Генеральный директор «Альпин» Лоран Росси высказался о противостоянии пилотов команды Эстебана Окона и Пьера Гасли, известных непростыми отношениями.

«Вопрос сложный, потому что в подобной ситуации вам не хочется застраивать парней. Естественное желание побеждать, превращаться в зверей на трассе – вот что делает их чемпионами. Это качество отличает их, и его важно сохранить.

Я сказал им: «Я дам вам соперничать, если вы будете вести себя соответствующе. В таком случае я буду относиться к вам как к взрослым. Но если команде будет нанесён ущерб, если один из вас вылетит с трассы, а мы получим меньше очков, то это будет означать, что вы повели себя как дети. В таком случае я поставлю вас на место», – сказал Росси в подкасте Beyond the Grid.