Гендиректор «Альпин» объяснил свои слова о том, что Окон является отличным вторым пилотом

Генеральный директор «Альпин» Лоран Росси прокомментировал своё высказывание, в рамках которого назвал гонщика команды Эстебана Окона «отличным вторым пилотом», а также «негарантированным материалом для чемпиона мира».

«У Эстебана никогда не было прямого пути, ему постоянно говорили, что он уходит по окончании сезона, а это очень осложняет карьеру, ведь вам нужен разгон. Я знал, что этот парень был успешен во всех сериях и гонялся с Максом, Шарлем, в прошлом побеждая их. И я решил поместить его в комфортную зону, не окончательно, чтобы он оставался в тонусе, но достаточную для того, чтобы он был спокоен.

Я всегда говорил, что Эстебан очень хороший второй пилот. Все поняли это по-своему, и когда я так говорю, то это напоминает «Феррари». У них нет первого и второго пилотов, но я практически уверен, что люди именно так и считают. В «Мерседесе» также нет лидера, и, по правде сказать, тяжело понять, кто там идёт вторым», – сказал Росси в подкасте Beyond the Grid.

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